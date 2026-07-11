Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Трима преподписаха с Пирин

Трима преподписаха с Пирин

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 650
  • 0

Днес за мача с Марек ще вземат участие 25 футболисти от Пирин в двете полувремена. Шанс ще се даде на всички здрави, водили подготовка през седмицата.

Междувременно клубът пое отговорност към оперираният Боби Смилянски и му бе поето всичко като престой и манипулации. Ръководството и треньорския екип твърдо седи зад Смилянски, чака го да се възстанови и завърне възможно най-скоро в съблекалнята на отбора.

Нови професионални договори подписаха днес трима футболисти с Пирин. Официално подписа Тони Тасев. Отбелязалият 38 гола в първа лига в кариерата си опитен футболист, подписа за една година. Алекдандър Близнаков също сложи подпис под договор с подобрени условия. Иво Казаков не само че ще остане в Пирин, но подписа и нов двегодишен договор с по-добри лични условия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вуцов с увеличена заплата и бонуси с новия договор

Вуцов с увеличена заплата и бонуси с новия договор

  • 11 юли 2026 | 09:24
  • 2081
  • 4
Христо Янев готви няколко промени за реванша с Дери Сити

Христо Янев готви няколко промени за реванша с Дери Сити

  • 11 юли 2026 | 09:09
  • 1679
  • 3
Лудогорец завърши подготовката с минимален успех над албанци

Лудогорец завърши подготовката с минимален успех над албанци

  • 10 юли 2026 | 21:07
  • 4787
  • 3
Стоичков поздрави Михаела, на която посвети прочутия си гол срещу Германия

Стоичков поздрави Михаела, на която посвети прочутия си гол срещу Германия

  • 10 юли 2026 | 21:01
  • 1970
  • 7
Дунав поднови договора на Салах

Дунав поднови договора на Салах

  • 10 юли 2026 | 20:19
  • 1999
  • 5
Гигант срази дубъла на Левски

Гигант срази дубъла на Левски

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 1726
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 1465
  • 2
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 2345
  • 5
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 1484
  • 3
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 12389
  • 10
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 6777
  • 10
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 11209
  • 9