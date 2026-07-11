Трима преподписаха с Пирин

Днес за мача с Марек ще вземат участие 25 футболисти от Пирин в двете полувремена. Шанс ще се даде на всички здрави, водили подготовка през седмицата.

Междувременно клубът пое отговорност към оперираният Боби Смилянски и му бе поето всичко като престой и манипулации. Ръководството и треньорския екип твърдо седи зад Смилянски, чака го да се възстанови и завърне възможно най-скоро в съблекалнята на отбора.

Нови професионални договори подписаха днес трима футболисти с Пирин. Официално подписа Тони Тасев. Отбелязалият 38 гола в първа лига в кариерата си опитен футболист, подписа за една година. Алекдандър Близнаков също сложи подпис под договор с подобрени условия. Иво Казаков не само че ще остане в Пирин, но подписа и нов двегодишен договор с по-добри лични условия.

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