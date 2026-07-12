Канада се справи с Доминиканската република

Националният отбор на Канада завърши с победа в основната фаза на Волейболната Лига на нациите при жените. Момичетата на Джовани Гуидети дадоха гейм, но надиграха Доминиканската република с 3:1 (25:20, 17:25, 25:22, 25:18) в последната си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на световната надпревара, играна днес пред около 8000 зрители в залата в Хонконг.

Канада приключи на 5-о място в крайното общо класиране на Лигата с 8 победи, 4 загуби и 24 точки и ще играе на финалния турнир в Макао. Доминиканската република пък е на 15-а позиция в подреждането със скромните 3 победи, 9 загуби и 11 точки.

Най-полезни за Канада станаха Кийра Ван Рик (3 аса) и Алекса Грей (1 блок) с 21 и 20 точки за успеха.

За доминиканките Гайла Гонсалес (1 блок) и Флормари Ередия (2 аса) се отчетоха с 16 и 14 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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