Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сърбия би Нидерландия в последния си мач в Лигата

Сърбия би Нидерландия в последния си мач в Лигата

  • 12 юли 2026 | 22:54
  • 224
  • 0
Сърбия би Нидерландия в последния си мач в Лигата

Волейболистките от националния отбор на Сърбия спечелиха последния си мач в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Състезателките на Зоран Терзич биха без особени проблеми Нидерландия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) в последната среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в световната надпревара, на който бяха домакини, играна тази вечер пред над 5000 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така Сърбия приключи на 11-о място в общото крайно класиране на Лигата с 5 победи, 7 загуби и 20 точки. Нидерландия остана на 7-а позиция в подреждането със 7 победи, 5 загуби и 21 точки, като зае последното свободно място за финалния турнир в Макао.

Най-резултатна за Сърбия стана Александра Ужелац със 17 точки (3 блока и 2 аса), докато Аня Зубич (1 блок) и Нина Чайич завършиха с 12 и 10 точки за победата.

За "лалетата" единствената с двуцифров актив беше Никол Ван Де Восе с 15 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

  • 12 юли 2026 | 21:16
  • 823
  • 0
Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

  • 12 юли 2026 | 20:56
  • 459
  • 0
България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

  • 12 юли 2026 | 20:48
  • 1759
  • 0
Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

  • 12 юли 2026 | 20:11
  • 3574
  • 5
САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

  • 12 юли 2026 | 20:00
  • 578
  • 0
Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

  • 12 юли 2026 | 19:29
  • 651
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 26607
  • 33
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 14900
  • 14
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 2806
  • 4
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 36748
  • 70
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 26267
  • 36
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

  • 12 юли 2026 | 18:58
  • 12061
  • 44