Сърбия би Нидерландия в последния си мач в Лигата

Волейболистките от националния отбор на Сърбия спечелиха последния си мач в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Състезателките на Зоран Терзич биха без особени проблеми Нидерландия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) в последната среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в световната надпревара, на който бяха домакини, играна тази вечер пред над 5000 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така Сърбия приключи на 11-о място в общото крайно класиране на Лигата с 5 победи, 7 загуби и 20 точки. Нидерландия остана на 7-а позиция в подреждането със 7 победи, 5 загуби и 21 точки, като зае последното свободно място за финалния турнир в Макао.

Най-резултатна за Сърбия стана Александра Ужелац със 17 точки (3 блока и 2 аса), докато Аня Зубич (1 блок) и Нина Чайич завършиха с 12 и 10 точки за победата.

За "лалетата" единствената с двуцифров актив беше Никол Ван Де Восе с 15 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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