Чехия завърши с измъчен обрат срещу Франция в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Чехия приключи с победа участието си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Чехкините надделяха много трудно и драматично над Франция с 3:2 (25:12, 21:25, 22:25, 25:17, 20:18) в последната си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата, играна този следобед пред едва около 250 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин Чехия завърши на 10-о място в общото крайно класиране на световната надпревара с 6 победи, 6 загуби и 16 точки. Франция остана на предпоследната 17-а позиция в подреждането с едва 3 победи, 9 загуби и 10 точки, с което запази мястото си в Лигата догодина.

оника Бранчушка (1 блок) и Ела Кулисиани (5 блока! и 1 ас) реализираха съответно 19 и 18 точки, а Магдалена Йехларова (6 блока!) добави още 16 точки за победата на Чехия.

За тима на Франция Халимату Ба (1 блок и 1 ас) и Иман Ндиайе (1 блок и 2 аса) се отчетоха със 17 и 16 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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