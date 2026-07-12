Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Чехия завърши с измъчен обрат срещу Франция в Лигата на нациите

Чехия завърши с измъчен обрат срещу Франция в Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 22:34
  • 230
  • 0
Чехия завърши с измъчен обрат срещу Франция в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Чехия приключи с победа участието си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Чехкините надделяха много трудно и драматично над Франция с 3:2 (25:12, 21:25, 22:25, 25:17, 20:18) в последната си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата, играна този следобед пред едва около 250 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин Чехия завърши на 10-о място в общото крайно класиране на световната надпревара с 6 победи, 6 загуби и 16 точки. Франция остана на предпоследната 17-а позиция в подреждането с едва 3 победи, 9 загуби и 10 точки, с което запази мястото си в Лигата догодина.

оника Бранчушка (1 блок) и Ела Кулисиани (5 блока! и 1 ас) реализираха съответно 19 и 18 точки, а Магдалена Йехларова (6 блока!) добави още 16 точки за победата на Чехия.

За тима на Франция Халимату Ба (1 блок и 1 ас) и Иман Ндиайе (1 блок и 2 аса) се отчетоха със 17 и 16 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

  • 12 юли 2026 | 21:16
  • 822
  • 0
Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

  • 12 юли 2026 | 20:56
  • 459
  • 0
България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

  • 12 юли 2026 | 20:48
  • 1756
  • 0
Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

  • 12 юли 2026 | 20:11
  • 3573
  • 5
САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

  • 12 юли 2026 | 20:00
  • 577
  • 0
Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

  • 12 юли 2026 | 19:29
  • 651
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 26599
  • 33
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 14892
  • 14
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 2795
  • 4
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 36743
  • 70
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 26263
  • 36
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

  • 12 юли 2026 | 18:58
  • 12059
  • 44