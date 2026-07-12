Япония остави Полша извън финалите на VNL след страхотен обрат

Волейболистките от националния отбор на Япония приключиха с успех в основната фаза на тазгодишната Лига на нациите при жените. Воденият от Ферхат Акбаш тим направи страхотен обрат и надигра Полша с 3:2 (20:25, 14:25, 25:19, 25:21, 15:13) в последния си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, на който бяха домакини, игран този следобед пред над 7000 зрители в залата в Осака.

Япония завърши на 6-о място в общото крайно класиране на основната фаза с 8 победи, 4 загуби и 21 точки, като ще бъде на финалния турнир на световната надпревара в Макао. От друга страна Полша, която е бронзов медалист от VNL от последните две години, остана на 8-о място в подреждането със 7 победи, 5 загуби и 20 точки, но остава извън финалите, след като домакините на турнира от Китай са на 9-а позиция.

Над всичко за Япония бе Юкико Вада с 27 точки (1 блок). Маю Ишикава (1 блок и 1 ас) и Йошино Сато (4 аса) приключиха с 18 и 16 точки за победата.

За "Дружина полска" Магдалена Стисяк заби 27 точки (4 блока). Моника Лампковска и Мая Копут (5 блока!) се отчетоха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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