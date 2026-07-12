Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Япония остави Полша извън финалите на VNL след страхотен обрат

Япония остави Полша извън финалите на VNL след страхотен обрат

  • 12 юли 2026 | 22:19
  • 365
  • 0
Япония остави Полша извън финалите на VNL след страхотен обрат

Волейболистките от националния отбор на Япония приключиха с успех в основната фаза на тазгодишната Лига на нациите при жените. Воденият от Ферхат Акбаш тим направи страхотен обрат и надигра Полша с 3:2 (20:25, 14:25, 25:19, 25:21, 15:13) в последния си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, на който бяха домакини, игран този следобед пред над 7000 зрители в залата в Осака.

Япония завърши на 6-о място в общото крайно класиране на основната фаза с 8 победи, 4 загуби и 21 точки, като ще бъде на финалния турнир на световната надпревара в Макао. От друга страна Полша, която е бронзов медалист от VNL от последните две години, остана на 8-о място в подреждането със 7 победи, 5 загуби и 20 точки, но остава извън финалите, след като домакините на турнира от Китай са на 9-а позиция.

Над всичко за Япония бе Юкико Вада с 27 точки (1 блок). Маю Ишикава (1 блок и 1 ас) и Йошино Сато (4 аса) приключиха с 18 и 16 точки за победата.

За "Дружина полска" Магдалена Стисяк заби 27 точки (4 блока). Моника Лампковска и Мая Копут (5 блока!) се отчетоха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

  • 12 юли 2026 | 21:16
  • 822
  • 0
Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

  • 12 юли 2026 | 20:56
  • 459
  • 0
България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

  • 12 юли 2026 | 20:48
  • 1755
  • 0
Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

  • 12 юли 2026 | 20:11
  • 3570
  • 5
САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

  • 12 юли 2026 | 20:00
  • 576
  • 0
Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

  • 12 юли 2026 | 19:29
  • 651
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 26586
  • 33
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 14881
  • 14
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 2783
  • 4
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 36733
  • 70
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 26250
  • 36
България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

  • 12 юли 2026 | 18:58
  • 12055
  • 44