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Турция приключи с обрат срещу Тайланд

  • 12 юли 2026 | 21:16
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Турция приключи с обрат срещу Тайланд

Световният вицешампион Турция приключи с победа в основната фаза на тазгодишната Лига на нациите при жените. Възпитаничките на Даниеле Сантарели обърнаха и надиграха Тайланд с 3:1 (25:27, 25:21, 25:19, 25:22) в последния си двубой от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, игран тази сутрин пред близо 6000 зрители в залата в Осака (Япония).

Турция завърши на 4-о място в общото крайно класиране на основната фаза с 9 победи, 3 загуби и 25 точки, като ще играе на финалите на световната надпревара в Макао. Тайланд приключи на 14-а позиция в подреждането с едва 3 победи, 9 загуби и 12 точки.

Звездата на Турция Мелиса Варгас отново бе над всички с 25 точки (3 блока), а Шинийд Джак Късал се отчете с 18 точки (4 блока и 2 аса) за победата.

За тима на Тайланд Пимпичая Кокрам също завърши с 25 точки (2 блока и 1 ас). Татдао Нюкджанг и Варисара Сийталоед приключиха с по 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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