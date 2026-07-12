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Юношите пак биха Северна Македония в Ботевград

  • 12 юли 2026 | 17:26
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Юношите пак биха Северна Македония в Ботевград

Националният отбор на България за юноши до 18 години постигна още един успех в контролите от подготовката си преди Европейското първенство, Дивизия А, което ще се проведе в Италия.

Съставът на Веселин Веселинов се наложи s 85-75 над Северна Македония в среща, изиграна в “Арена Ботевград”.

Преди ден националите до 18 години победиха същия съперник с 87-77.

"Лъвчетата" ще участва на Европейското първенство, Дивизия А, в Трентино от 25 юли до 2 август. “Лъвчетата” са в група C на турнира, заедно с отборите на Литва, Германия и Словения.

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