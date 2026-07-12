Юношите пак биха Северна Македония в Ботевград

Националният отбор на България за юноши до 18 години постигна още един успех в контролите от подготовката си преди Европейското първенство, Дивизия А, което ще се проведе в Италия.

Съставът на Веселин Веселинов се наложи s 85-75 над Северна Македония в среща, изиграна в “Арена Ботевград”.



Преди ден националите до 18 години победиха същия съперник с 87-77.

"Лъвчетата" ще участва на Европейското първенство, Дивизия А, в Трентино от 25 юли до 2 август. “Лъвчетата” са в група C на турнира, заедно с отборите на Литва, Германия и Словения.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google