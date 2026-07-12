Следете със Sportal.bg! България и Нидерландия в спор за петото място на Европейското

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години и Нидерландия играят в директен сблъсък за петото място на Европейското първенство, което се провежда в Самоков.



Срещата стартира в 15:30 часа, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

В стартовата петица на България попаднаха Маданкова, Манолова, Димитрова, Цонева и Костова.

Припомняме ви, че България стартира участието си на ЕвроБаскет с три победи - над Румъния (86-56), Нидерландия (79-72) и Босна и Херцеговина (89-60), след което във втората фаза допусна две поражения от Черна гора (60-69) и Португалия (52-94), което остави тима ни извън полуфиналите и спора за влизане в Дивизия А.



Вчера момичетата на Маргарита Маринкова победиха с 89-74 Ирландия, а днес ще спорят за най-престижното класиране извън финалната четворка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google