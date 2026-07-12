България U18 години записа втора поредна победа в контролите

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа втора поредна победа в контролите от подготовката си преди Европейското първенство, Дивизия Б, което ще се проведе в Тулча (Румъния) от 31 юли до 9 август.

В Ботевград селекцията на Лилия Георгиева надделя над Република Северна Македония със 77:56 във втората си проверка.

Националките до 18 години взеха двуцифрена преднина още в края на първата част, приключила при 27:11 в тяхна полза. До почивката разликата премина 20 точки и до финалната сирена домакините не изпуснаха контрола над двубоя.

Тимът продължава с тренировките преди шампионата в северната ни съседка. На румънска земя младите българки ще премерят сили с тимовете на Израел, Норвегия, Украйна и Швейцария в група B, съобщават от БФ Баскетбол.

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