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Турция пречупи Япония в Осака

  • 11 юли 2026 | 18:52
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Турция пречупи Япония в Осака

Световният вицешампион Турция записа нова победа по пътя си към финалите в тазгодишната Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели тим пречупи и се наложи над домакините от Япония с 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22) в третия си двубой от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, игран този следобед пред близо 7500 зрители в залата в Осака.

Турция е на 4-о място във временното общо класиране на основната фаза с 8 победи, 3 загуби и 22 точки, а японките са 8-и със 7 победи, 4 загуби и 19 точки. Така и двата тима запазват реални шансове да играят на финалния турнир на Лигата в Макао.

Утре (12 юли), в последните си мачове на турнира, Турция ще излезе срещу Тайланд, а Япония ще играе с Полша. Срещите са съответно от 09,30 и 13,20 часа българско време.

Мелиса Варгас отново беше най-полезна за Турция с 20 точки (1 ас) за победата. Шинийд Джак Късал (3 блока и 1 ас) и Илкин Айдън завършиха с по 14, а Зехра Гюнеш се отчете с 13 точки (4 блока) за успеха.

За тима на Япония Юкико Вада заби страхотните 27 точки (1 ас), а Маю Ишикава (1 ас) приключи с 15 точки (1 ас), но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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