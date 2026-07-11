Доминиканската република с нова важна победа към оставането си във VNL

Женският национален отбор на Доминиканската република записа нова много важна и ценна победа във Волейболната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Маркос Квиек се наложиха над силния тим на Китай с 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 26:24) в третата си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата, играна този следобед пред близо 8400 зрители в залата в Хонконг.

Така доминиканките остават на 15-о място във временното общо класиране на Лигата, но вече с 3 победи, 8 загуби и 11 точки, като вече могат да бъдат по-спокойни за оставането в световната надпревара. Китай, която ще бъде домакин на финалите в Макао, продължава да е на 9-а позиция в подреждането с 6 победи, 5 загуби и 18 точки в актива си.

Утре (12 юли), в последния ден на турнира, Доминиканската република ще играе с Канада, а домакините от Китай срещу олимпийския и световен шампион Италия. Мачовете са съответно от 11,30 и 15,00 часа българско време.

Най-полезна за Доминиканската република отново бе Брайелин Мартинес 20 точки (1 ас) за победата. Йонкайра Пеня Исабел (2 блока и 1 ас) и Гайла Гонсалес добавиха по още 18 точки за успеха.

За Китай Юшан Жуан реализира 25 точки (4 блока), а Син Тан приключи с 15 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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