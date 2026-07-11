Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хасково
  3. Живко Желев: Тичаха повече от нас

Живко Желев: Тичаха повече от нас

  • 11 юли 2026 | 16:26
  • 812
  • 0
Живко Желев: Тичаха повече от нас

ОФК Хасково отстъпи с 1:3 на Марица (Пловдив) в първия си приятелски мач от лятната подготовка. Двубоят се състоя на стадион „Хасково“ от 10 часа днес. Хасковлии първи пратиха топката в мрежата. Красимир Илиев стреля от свободен удар, а при добавката Владислав Узунов отбеляза, но попадението не беше зачетено заради засада.

Гостите от Пловдив обаче успяха да реализират редовен гол и да се оттеглят с аванс преди почивката. След нея Марица вкара нови две попадения и набързо увеличи преднината си до 3:0. След това „червените“ изнесоха играта по-напред и логично стигнаха до попадение чрез Влади Узунов, но то се оказа последното в мача. До края на срещата имаше още възможности за Хасково, а Марица играеше предимно на контраатаки.

"Резултатът не е проблем, но ни надиграха, тичаха повече от нас. Особено на този етап. Липсваха ни и двама от водещите играчи в атака – Васил Василев и Христо Бойков, с който обликът ни ще е доста по-различен“, заяви старши треньорът на хасковлии Живко Желев.

В следващата си проверка тимът ще се изправи срещу юношите на Арда до 19-годишна възраст. Мачът е следващата събота, 18-ти юли, като през седмицата ще се уточнят часът и мястото на провеждане на срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

  • 11 юли 2026 | 15:30
  • 1147
  • 1
Шампионът на Североизток се раздели с шестима играчи

Шампионът на Североизток се раздели с шестима играчи

  • 11 юли 2026 | 15:25
  • 1285
  • 0
Атлетик тръгна с изразителен успех

Атлетик тръгна с изразителен успех

  • 11 юли 2026 | 15:24
  • 1128
  • 0
Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

  • 11 юли 2026 | 15:03
  • 1451
  • 0
Миньор (Перник) постигна победа в първата си контрола

Миньор (Перник) постигна победа в първата си контрола

  • 11 юли 2026 | 14:18
  • 1287
  • 2
Ботев II (Пловдив) победи Ботев U18 (Пловдив)

Ботев II (Пловдив) победи Ботев U18 (Пловдив)

  • 11 юли 2026 | 14:02
  • 745
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 17:11
  • 1565
  • 3
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 21700
  • 10
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 617
  • 1
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 6462
  • 18
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 7128
  • 29
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4174
  • 16