Живко Желев: Тичаха повече от нас

ОФК Хасково отстъпи с 1:3 на Марица (Пловдив) в първия си приятелски мач от лятната подготовка. Двубоят се състоя на стадион „Хасково“ от 10 часа днес. Хасковлии първи пратиха топката в мрежата. Красимир Илиев стреля от свободен удар, а при добавката Владислав Узунов отбеляза, но попадението не беше зачетено заради засада.

Гостите от Пловдив обаче успяха да реализират редовен гол и да се оттеглят с аванс преди почивката. След нея Марица вкара нови две попадения и набързо увеличи преднината си до 3:0. След това „червените“ изнесоха играта по-напред и логично стигнаха до попадение чрез Влади Узунов, но то се оказа последното в мача. До края на срещата имаше още възможности за Хасково, а Марица играеше предимно на контраатаки.

"Резултатът не е проблем, но ни надиграха, тичаха повече от нас. Особено на този етап. Липсваха ни и двама от водещите играчи в атака – Васил Василев и Христо Бойков, с който обликът ни ще е доста по-различен“, заяви старши треньорът на хасковлии Живко Желев.

В следващата си проверка тимът ще се изправи срещу юношите на Арда до 19-годишна възраст. Мачът е следващата събота, 18-ти юли, като през седмицата ще се уточнят часът и мястото на провеждане на срещата.

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