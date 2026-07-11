Тайланд унизи резервите на Бразилия

Волейболистките на Тайланд записаха впечатляващо категорична победа над Бразилия с 3:0 (25:15, 25:16, 25:17) в мач от Група 9 на Лигата на нациите, който се игра в Осака (Япония).

Селекционерът на “Селесао” Жоре Роберто Гимараеш заложи на резервните си волейболистки, след като още вчера Бразилия си осигури участие на финалите на VNL.

Нуекянг Татдао стана най-резултатна за Тайланд с 15 точки (4 аса, 2 блока).

Кокран Пимпичая добави 12 точки (3 аса).

Киси Нашименто бе най-резултатна за Бразилия с 11 точки (1 ас).

Лорена Витцел добави 10 точки (3 блока).

Така на практика Тайланд почти със сигурност ще запази мястото си в Лигата на нациите и за 2027 година, след като вече има в актива си 12 точки (3 победи, 8 загуби).

✅ FIM DE JOGO!



🏐 🇧🇷 BRASIL 0x3 TAILÂNDIA 🇹🇭

➡️ (15x25, 16x25, 17x25)

🏆 VNL Feminina | Semana 03 pic.twitter.com/EAfrPE3U7B — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) July 11, 2026

Бразилия е на трето място с 26 точки (9 победи, 2 загуби).

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