Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тайланд унизи резервите на Бразилия

Тайланд унизи резервите на Бразилия

  • 11 юли 2026 | 15:52
  • 285
  • 0
Тайланд унизи резервите на Бразилия

Волейболистките на Тайланд записаха впечатляващо категорична победа над Бразилия с 3:0 (25:15, 25:16, 25:17) в мач от Група 9 на Лигата на нациите, който се игра в Осака (Япония).

Селекционерът на “Селесао” Жоре Роберто Гимараеш заложи на резервните си волейболистки, след като още вчера Бразилия си осигури участие на финалите на VNL.

Нуекянг Татдао стана най-резултатна за Тайланд с 15 точки (4 аса, 2 блока).

Кокран Пимпичая добави 12 точки (3 аса).

Киси Нашименто бе най-резултатна за Бразилия с 11 точки (1 ас).

Лорена Витцел добави 10 точки (3 блока).

Така на практика Тайланд почти със сигурност ще запази мястото си в Лигата на нациите и за 2027 година, след като вече има в актива си 12 точки (3 победи, 8 загуби).

Бразилия е на трето място с 26 точки (9 победи, 2 загуби).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Италия се измъкна на косъм срещу Канада след невероятен обрат от 0:2 гейма

Италия се измъкна на косъм срещу Канада след невероятен обрат от 0:2 гейма

  • 11 юли 2026 | 14:23
  • 357
  • 1
Джаксън Хау подсили Лубе

Джаксън Хау подсили Лубе

  • 11 юли 2026 | 14:09
  • 519
  • 0
Матей Казийски остава в Халкбанк

Матей Казийски остава в Халкбанк

  • 11 юли 2026 | 13:49
  • 1154
  • 0
България излиза срещу Франция в битка за оцеляване в Лигата на нациите

България излиза срещу Франция в битка за оцеляване в Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 07:14
  • 13025
  • 20
Нидерландия запази шансове за финалите след успех над Германия

Нидерландия запази шансове за финалите след успех над Германия

  • 10 юли 2026 | 23:20
  • 643
  • 0
Бразилия се справи с Полша и си подсигури класиране за финалите

Бразилия се справи с Полша и си подсигури класиране за финалите

  • 10 юли 2026 | 23:06
  • 933
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 5613
  • 0
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 5518
  • 29
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 5169
  • 17
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 3490
  • 16
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 15617
  • 15
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 15191
  • 12