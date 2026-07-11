Тайланд унизи резервите на Бразилия

Волейболистките на Тайланд записаха впечатляващо категорична победа над Бразилия с 3:0 (25:15, 25:16, 25:17) в мач от Група 9 на Лигата на нациите, който се игра в Осака (Япония).
Селекционерът на “Селесао” Жоре Роберто Гимараеш заложи на резервните си волейболистки, след като още вчера Бразилия си осигури участие на финалите на VNL.
Нуекянг Татдао стана най-резултатна за Тайланд с 15 точки (4 аса, 2 блока).
Кокран Пимпичая добави 12 точки (3 аса).
Киси Нашименто бе най-резултатна за Бразилия с 11 точки (1 ас).
Лорена Витцел добави 10 точки (3 блока).
Така на практика Тайланд почти със сигурност ще запази мястото си в Лигата на нациите и за 2027 година, след като вече има в актива си 12 точки (3 победи, 8 загуби).
Бразилия е на трето място с 26 точки (9 победи, 2 загуби).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google