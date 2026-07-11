Италия се измъкна на косъм срещу Канада след невероятен обрат от 0:2 гейма

Италианките, водени от феноменалната Екатерина Антропова, която отбеляза 37 точки, обърнаха канадките от 0:2 до 3:2 гейма. С тази победа „адзурите“ си осигуриха място във финалната осмица, а утре ги очаква мач срещу Китай.

Женският национален отбор на Италия постигна драматична победа над Канада с 3:2 (22:25, 27:29, 25:23, 25:23, 15:5), записвайки 9-ия си успех в 11 мача от Волейболната лига на нациите (VNL) и изкачвайки се на второ място в класирането. В предпоследния си двубой от квалификационната фаза тимът на Джовани Гуидети беше на крачка от това да поднесе поредната голяма изненада в турнира, повеждайки с 2:0 гейма. „Адзурите“ обаче показаха характер и стигнаха до пълен обрат.

В четвъртия гейм канадките водеха с 20:17 и дори имаха атака чрез Кийра Ван Райк, за да увеличат преднината си на четири точки и да се доближат до победата. В края на частта обаче италианската блокада направи разликата, позволявайки на момичетата на Хулио Веласко да изравнят резултата и да вкарат мача в тайбрек, който беше напълно доминиран от тях.

За Италия това е 9-а победа в единадесет мача в тазгодишното издание на VNL, с което отборът се изравни със САЩ и Бразилия начело в класирането. Първото място обаче остава за американките, които са загубили един гейм по-малко от „адзурите“. Бразилия, която по-рано отстъпи на Тайланд, се смъкна на трета позиция. Ако Италия беше спечелила с 3:0 или 3:1, щеше да посрещне последния кръг като лидер в подреждането.

Въпреки загубата, представянето на Канада заслужава аплодисменти, особено като се има предвид, че беше постигнато срещу почти титулярния състав на Италия. Веласко започна мача с Оро, Антропова, Сила, Нервини, Данези, Фар и Ферсино, докато Паола Егону, която отново не беше титуляр в този етап от турнира, влезе в игра по-късно.

Сред италианките изключителен мач изигра Екатерина Антропова, която завърши с 37 точки, от които 5 аса. В атака тя реализира 29 точки с 51% ефективност. Отлично се представи и Сара Фаар, която приключи с 14 точки, 4 от които от блокада.

За Канада най-резултатна беше Кийра Ван Райк с 27 точки, следвана от центъра Нядоли Токбуом, която отбеляза 17 точки, включително 3 успешни блокади.

КАНАДА – ИТАЛИЯ 2:3 (25:22, 29:27, 23:25, 23:25, 5:15)

VNL: Italia che paura. Il Canada di Guidetti vola sul 2-0 poi Antropova mette la freccia!



37 punti per l'opposta azzurra (5 ace!) Domani la Cina con le azzurre già qualificate alle Finals Eight



Riparte il dualismo Antropova - Egonu?#pallavolo #volley #sport #volleyballit… pic.twitter.com/BaRYixFayE — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 11, 2026

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