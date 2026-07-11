Джаксън Хау подсили Лубе

Италианският волейболен гранд А.С. Волей Лубе обяви привличането на централния блокировач Джаксън Хау, който е звезда в този елемент за националния отбор на Канада. Волейболистът, роден през 1998 г. и висок 200 см, пристига от германския Люнебург, където игра през изминалия сезон.

Хау направи силно впечатление с изявите си за Канада в първите два етапа на Волейболната лига на нациите (ВЛН), проведени в родината му и в Словения. Предстои му участие и в третата седмица на турнира, която ще се състои в Япония. Към момента Хау е най-добрият блокировач във ВЛН с 33 успешни блокади, с десет повече от втория в класацията – турчина Бедирхан Бюлбюл. В Лубе Джаксън ще се събере със своя сънародник и най-добър приятел Ерик Льопки, с когото са били съотборници в колежа. Льопки наскоро поднови договора си с клуба до 2028 г.

Хау се развива между 2017 и 2022 г. в канадския университетски отбор Тринити Уестърн. В родината си той печели три титли от шампионата на Западна Канада (2017/18, 2019/20 и 2021/22) и губи един финал (2018/19). Спечелил е и националния университетски шампионат (Ю Спортс) през 2018/19 г., като в същия турнир има и два сребърни медала (2017/18 и 2021/22). В продължение на три сезона новият играч на „червено-белите“ се състезава във Франция за Алтерна Стад Поатвен, с който завършва на второ място в първенството през сезон 2024/25 и достига до третото място в Купата на Франция през 2022/23 и 2023/24 г. През сезон 2025/26 Хау играе за СВГ Люнебург, с който печели Купата на Германия и става вицешампион в първенството, Суперкупата и Купата на ЦЕВ.

С националния отбор на Канада Хау има два златни медала от Панамериканската купа (2023 и 2024), един сребърен от същия турнир (2021) и сребърен медал от шампионата на НОРЦЕКА (2021).

Сред индивидуалните му отличия се открояват наградата за най-добър блокировач в Бундеслигата за сезон 2025/26, призът за най-добър централен блокировач на Панамериканската купа през 2024 г., както и отличията за най-добър нападател и най-добър блокировач на Панамериканската купа през 2021 г. Той е избран и за най-добър нападател в университетските шампионати през 2019/20 г.

„Изпитах вълнение, когато научих за интереса на Лубе“, бяха първите думи на Джаксън Хау като играч на отбора.



„Това е един от най-важните клубове в света, с победни традиции и страстни, завладяващи фенове. Исках да се докажа на най-високо ниво и да продължа да се развивам като играч. Амбицията на клуба отговаря на моята и това ме прави щастлив в очакване на това вълнуващо преживяване.“







Визитка на Джаксън Хау



Дата на раждане: 16.06.1998 г.

Място на раждане: Калгари (Канада)

Националност: канадска

Пост: централен блокировач

Височина: 200 см



Кариера 2026/27: Кучине Лубе Чивитанова 2025/26: СВГ Люнебург (ГЕР) 2022/25: Алтерна Стад Поатвен (ФРА) 2017/22: Тринити Уестърн Юнивърсити (КАН)Клубни титли 1 Купа на Германия (2025/26) 1 Шампионат Ю Спортс (2018/19) 3 Шампионата на Западна Канада (2021/22, 2019/20, 2017/18)Титли с националния отбор 2 Панамерикански купи (2024, 2023)

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