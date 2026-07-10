Нидерландия запази шансове за финалите след успех над Германия

Женският национален отбор на Нидерландия запази реални шансове да се класира за финалния турнир в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. "Лалетата" надиграха чисто Германия с 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) в третия си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза от Лигата, игран тази вечер пред едва малко повече от 200 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин момичетата на Феликс Козловски са на 4-о място в общото временно класиране на световната надпревара с 4 победи, 7 загуби и 21 точки, като имат реални шансове да играят на финалите в Макао. Германия остава на 10-а позиция в подреждането с 4 победи, 6 загуби и 14 точки.

Утре (11 юли) Бундестимът ще играе с домакините от Сърбия от 21,00 часа българско време. Последната среща на турнира за Нидерландия е също срещу сръбската "репрезентация", но в неделя (12 юли) в същия начален час.

Йолийн Кнолема стана най-резултатна за Нидерландия с 14 точки (1 ас), а Лаура Янсен (1 ас) и Инди Байенс (4 блока) приключиха с по 11 точки за победата.

За Германия Леана Гроцер (1 ас) и Лина Алсмайер завършиха с 16 и 15 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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