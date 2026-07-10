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Бразилия се справи с Полша и си подсигури класиране за финалите

  • 10 юли 2026 | 23:06
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Бразилия се справи с Полша и си подсигури класиране за финалите

Волейболистките от националния отбор на Бразилия си подпечатаха класирането за финалите в тазгодишната Лига на нациите при жените. Воденият от Зе Роберто тим се наложи доста трудно над Полша с 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 28:26) във втория си двубой от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, игран този следобед пред близо 3500 зрители в залата в Осака.

"Селесао" остава на второ място във временното общо класиране на основната фаза с 9 победи, 1 загуба и 26 точки, с колкото е и лидера САЩ, но след 9 победи и 2 загуби. Така Бразилия вече е сигурен за финалния турнир на Лигата в Макао. Полша пък е на 8-а позиция в подреждането със 7 победи, 4 загуби и 19 точки, като все още има реални шансове също да играе на финалите.

Утре (11 юли) Бразилия ще излезе срещу Тайланд от 09,30 часа българско време. Последния мач на турнира за "Дружина полска" е срещу домакините от Япония в неделя (12 юли) от 13,20 часа.

Ана Кристина де Соуса стана най-полезна за Бразилия с 26 точки (3 блока) за победата. Жулия Бергман, Жулия Кудиес и Росамария Монтибелер се отчетоха с още 13, 12 и 11 точки за успеха.

От друга страна Магдалена Стисяк реализира 20 точки, а Моника Лампковска завърши със 17 точки (1 ас) за тима на Полша.

Снимки: volleyballworld.com

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