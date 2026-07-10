САЩ със страхотен обрат срещу Турция в Осака

Олимпийският вицешампион САЩ записа страхотна 9-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите при жените. Състезателките на Ерик Съливън направиха невероятен обрат и надделяха над световния вицешампион Турция с 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8) в третата си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, играна тази сутрин пред около 2200 зрители в залата в Осака.

САЩ остава начело във временното общо класиране на основната фаза с 9 победи, 2 загуби и 26 точки, като вече е сигурен участник на финалите в Макао. Турция е на 6-а позиция със 7 победи, 3 загуби и 19 точки в актива си, като има реални шансове също да играе на финалния турнир.

Утре (11 юли) САЩ ще почива, а Турция ще играе с домакините от Япония от 13,20 часа българско време. Последния мач на турнира за американският тим пък е срещу Бразилия в неделя (12 юли) от 06,00 часа сутринта.

Най-резултатни за САЩ станаха Ейвъри Скинър (2 аса) и Лоугън Игълстън (3 блока и 2 аса) с по 19 точки, а Джордън Томпсън добави 17 точки (1 блок) за победата.

За Турция Мелиса Варгас заби 35 точки (3 блока). Илкин Айдън (1 ас) и Ханде Баладън (2 блока) приключиха с 16 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google