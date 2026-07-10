Италия напред към финалите на Лигата на нациите след победа над Белгия

Олимпийският и световен шампион Италия си осигури класиране за финалния турнир в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момичетата на Хулио Веласко биха категорично Белгия с 3:0 (25:20, 25:16, 25:19) във втория си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, игран този следобед пред около 5000 зрители в залата в Хонконг.

По този начин "Скуадра адзура" е на 3-о място във временното общо класиране на световната надпревара с 8 победи, 2 загуби и 24 точки, с което е сигурен финалист в Макао. Белгия е на 12-а позиция с 4 победи, 7 загуби и 10 точки, като може да бъде спокойна за мястото си в Лиигата догодина.

Утре (11 юли) Италия ще излезе срещу Канада от 11,30 часа българско време. Последният двубой на турнира за Белгия е с дебютанта Украйна в неделя (12 юли) от 06,00 часа сутринта.

Екатерина Антропова отново бе над всички за Италия с 23 точки (5 блока! и 6 аса!), а Сара Фаар се отчете с още 12 точки (3 блока) за победата.

За белгийките Полин Мартен и Яне Делю (1 ас) приключиха с 13 и 12 точки.

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