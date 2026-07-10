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Доминиканската република с много важна победа във VNL след драма срещу Украйна

  • 10 юли 2026 | 22:04
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Доминиканската република с много важна победа във VNL след драма срещу Украйна

Женският национален отбор на Доминиканската република постигна много важна и ценна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Маркос Квиек надделяха изключително трудно и драматично над дебютанта Украйна с 3:2 (25:17, 25:16, 22:25, 19:25, 15:13) в третата си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата, играна този следобед пред близо 3000 зрители в залата в Хонконг.

Първи рефер на двубоя беше най-изявеният български съдия в момента Ивайло Иванов.

Така доминиканките се изкачиха на 15-о място във временното общо класиране на Лигата с 2 победи, 8 загуби и 8 точки. Украйна пък е на 16-а позиция с 2 победи, 9 загуби и 7 точки в актива си. Утре (11 юли) Доминиканската република ще играе с домакините от Китай от 15,00 часа българско време. Последният мач на турнира за Украйна е с Белгия в неделя (12 юли) от 06,00 часа сутринта.

Над всички за Доминиканската република бе Брайелин Мартинес със страхотните 29 точки (7 блока! и 1 ас) за победата. Йонкайра Пеня Исабел добави още 18 точки (1 блок) за успеха.

За тима на Украйна Анна Артишук реализира 19 точки, а Диана Мелюшкина (5 блока! и 1 ас) и Валерия Нудга (2 блока и 2 аса) завършиха с по 18 точки, но и това не помогна за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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