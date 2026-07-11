България започва "битката" за пето място на Европейското в Самоков

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години стартира "битката" за петото място на Европейското първенство Дивизия В в Самоков.

Първият мач на "лъвиците" е днес от 15:30 часа с Ирландия в "Арена СамЕлион", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Припомняме ви, че България стартира участието си на ЕвроБаскет с три победи - над Румъния (86-56), Нидерландия (79-72) и Босна и Херцеговина (89-60), след което във втората фаза допусна две поражения от Черна гора (60-69) и Португалия (52-94), което остави тима ни извън полуфиналите и спора за влизане в Дивизия А.

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