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Ясна е програмата на ЕвроБаскет U20, ето кои съперници и кога ще срещне България

  • 10 юли 2026 | 10:41
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Ясна е програмата на ЕвроБаскет U20, ето кои съперници и кога ще срещне България

Националният отбор по баскетбол на България за мъже до 20 години стартира участието си на ЕвроБаскет в Братислава утре, а вече е ясна и програмата за първата фаза на турнира. България е в група D с отборите на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания.

На 11 юли (събота) от 16:30 часа селекцията на Тодор Тодоров се изправя срещу Нидерландия.

На следващия ден от 19:30 часа съперникът на "лъвчетата" е Унгария.

На 14 юли (вторник) от 17:00 часа България се изправя срещу Дания.

В последния си мач от груповата фаза, на 15 юли (сряда) от 12:00 часа "трикольорите" ще мерят сили с Албания.

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