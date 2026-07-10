"Лъвиците" стартират "битката" за пето място на ЕвроБаскет утре

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години ще продължи участието си на Европейското първенство Дивизия В в Самоков за разпределението на местата от пето до осмо.

Първият мач на "лъвиците" е на 11 юли (събота) от 15:30 часа с Ирландия в "Арена СамЕлион". В последния си мач баскетболистките на Маргарита Маринкова ще срещнат Чехия или Нидерландия на 12 юли (неделя).

31

Припомняме ви, че България стартира участието си на ЕвроБаскет с три победи - над Румъния (86-56), Нидерландия (79-72) и Босна и херцеговина (89-60), след което във втората фаза допусна две поражения от Черна гора (60-69) и Португалия (52-94), което остави тима ни извън полуфиналите и спора за влизане в Дивизия А.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google