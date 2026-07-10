Тодор Тодоров залага на 12 доста познати имена за ЕвроБаскет

Ясен е съставът на националния отбор на България за младежи до 20 години, който ще участва на Европейското първенство, Дивизия Б, в Братислава (Словакия). Турнирът стартира днес и ще продължи до 19 юли.

Ето на кои състезатели ще разчита наставникът Тодор Тодоров:



Михаил Калинов - Уофорд Колидж (САЩ) - 08.01.2007 - 184 см.

Любомир Матев - БУБА Баскетбол - 25.02.2007 - 184 см.

Баръш Мустафа - Шумен - 08.06.2006 - 188 см.

Теодор Трифонов - Испанска Баскетболна Академия (Испания) -04.10.2006 - 196 см.

Кристиян Желев - Берое Стара Загора - 04.05.2006 - 192 см.

Станислав Хинков - Ботев 2012 Враца - 01.02.2006 - 195 см.

Иван Димитров - Рилски спортист - 20.01.2006 - 190 см.

Калоян Балканджиев - Ритас Вилнюс (Литва) - 26.03.2007 - 206 см.

Кристиян Василев - Балкан - 08.06.2006 - 200 см.

Даниел Хинков - Сейнт Бенедикт (САЩ) - 22.11.2007- 200 см.

Александър Жилев - Левски - 21.01.2006 - 202 см.

Стефан Михайлов - ЦСКА - 28.04.2007 г. - 203 см.

Ясна е програмата на ЕвроБаскет U20, ето кои съперници и кога ще срещне България

Националите до 20 години са в група D на турнира, заедно със съставите на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първият мач на младите “лъвове” ще бъде утре (11 юли) срещу Нидерландия от 16:30 ч., а ден по-късно срещу Унгария от 19:30 ч. 13 юли е почивен за тима ни. На 14 юли 20-годишните национали ще спорят с Дания от 17:00 ч., а на 15-ти ще излязат срещу Албания от 12:00 ч. Срещите можете да наблюдавате в канала на ФИБА в Youtube.

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