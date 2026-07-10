Йордан Бозов застава начело на ЦСКА

Отборът на ЦСКА се завръща в Sesame Национална баскетболна лига, а "армейците" избраха и своя треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник-треньор в Рилски спортист.

"Точно 19 години по късно, след последния си мач за ЦСКА, Йордан Бозов се завръща в червения клуб! Легендата на „червените“ поема ново предизвикателство, за да помогне за изграждането на отбора преди завръщането му в Националната баскетболна лига. Добре дошъл у дома, Данчо!", написаха от ЦСКА в официалните си профили в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google