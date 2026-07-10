Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Бозов застава начело на ЦСКА

Йордан Бозов застава начело на ЦСКА

  • 10 юли 2026 | 14:33
  • 1002
  • 1
Йордан Бозов застава начело на ЦСКА

Отборът на ЦСКА се завръща в Sesame Национална баскетболна лига, а "армейците" избраха и своя треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник-треньор в Рилски спортист.

"Точно 19 години по късно, след последния си мач за ЦСКА, Йордан Бозов се завръща в червения клуб! Легендата на „червените“ поема ново предизвикателство, за да помогне за изграждането на отбора преди завръщането му в Националната баскетболна лига. Добре дошъл у дома, Данчо!", написаха от ЦСКА в официалните си профили в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Тодор Тодоров залага на 12 доста познати имена за ЕвроБаскет

Тодор Тодоров залага на 12 доста познати имена за ЕвроБаскет

  • 10 юли 2026 | 14:11
  • 469
  • 0
Риалити звезда пръска сексапил на рождения си ден

Риалити звезда пръска сексапил на рождения си ден

  • 10 юли 2026 | 12:04
  • 1563
  • 1
"Лъвиците" стартират "битката" за пето място на ЕвроБаскет утре

"Лъвиците" стартират "битката" за пето място на ЕвроБаскет утре

  • 10 юли 2026 | 10:50
  • 528
  • 1
Ясна е програмата на ЕвроБаскет U20, ето кои съперници и кога ще срещне България

Ясна е програмата на ЕвроБаскет U20, ето кои съперници и кога ще срещне България

  • 10 юли 2026 | 10:41
  • 505
  • 0
Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство

Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство

  • 9 юли 2026 | 22:53
  • 1217
  • 0
Деница Манолова пред Sportal.bg: за загубата от Португалия, контузията и мача с Ирландия

Деница Манолова пред Sportal.bg: за загубата от Португалия, контузията и мача с Ирландия

  • 9 юли 2026 | 22:45
  • 1642
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разкара Карл Фабиен

Левски разкара Карл Фабиен

  • 10 юли 2026 | 14:22
  • 9231
  • 19
Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
  • 20451
  • 100
Световен шампион с голям жест към България

Световен шампион с голям жест към България

  • 10 юли 2026 | 14:01
  • 6054
  • 3
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

  • 10 юли 2026 | 12:26
  • 12125
  • 5
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 9864
  • 29
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 9885
  • 2