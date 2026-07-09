Япония даде гейм на Тайланд, но постигна победа №7 във VNL

Волейболистките на Япония постигнаха успех №7 в Лигата на нациите.

Япония се наложи над Тайланд с 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:22) в мач от Група 9 на VNL в Осака.

Капитанът Маю Ишикава заби 22 точки (4 блока).

Йокико Вада добави 20 точки (2 блока).

Кокрам Пимпичая бе най-резултатна за Тайланд с 20 точки (1 блок).

Япония се изкачи на 6-о място във временното класиране с актив от 19 точки (7 победи, 3 загуби).

Тайланд е 14-и с актив от 9 точки (2 победи, 8 загуби).

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