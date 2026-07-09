Николай Николов ще ръководи финала на Световното ученическо първенство в Китай

Българският съдия Николай Николов получи престижното назначение да ръководи като първи съдия финала на Световното ученическо първенство, което се провежда в Шанглуо, Китай. Родният арбитър ще свири двубоя за златните медали при девойките между отборите на Турция и Тайпе, който започва днес от 12:00 часа българско време.

Другата българска представителка Милена Лазарова-Пеева също получи престижно назначение. Тя ще бъде първи съдия на срещата за третото място при девойките, в която един срещу друг ще се изправят отборите на Китай и Словакия.

По време на целия шампионат двамата съдии ръководиха част от най-важните двубои в надпреварата. Назначенията им за срещите, които определят медалистите, са поредно признание за високото ниво на българското съдийство и за доверието, с което то се ползва на международната волейболна сцена.

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