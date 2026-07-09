Канада загуби гейм с 10:25, но след това стигна до успех над Белгия

Волейболистките на Канада постигнаха впечатляващ обрат в турнира от Лигата на нациите.

“Кленовите листа” допуснаха категорична загуба на първия гейм с 10:25, но след това стигнаха до пълен обрат и се наложиха над Бегли с 3:1 (10:25, 25:21, 25:17, 27:25) в мач от Група 8 на VNL в Хонконг.

Ивайло Иванов бе втори съдия на двубоя.

Кийра Ван Рийк заби 22 точки (1 ас, 4 блока).

Андреа Митрович добави 10 точки (1 ас, 1 блок).

Капитанът Емили Малин също реализира 10 точки (2 блока) за Канада.

Паулина Мартин бе най-резултатна за Белгия с 20 точки (1 ас)

Брит Франсес добави 11 точки (1 ас, 4 блока).

Канада се изкачи на четвърто място във временното класиране с актив от 20 точки (7 победи, 3 загуби).

Белгия е 12-а с 10 точки (4 победи, 6 загуби).

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