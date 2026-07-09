Полша надви САЩ с 3:2 в Осака

Във втория си мач от последния междуконтинентален турнир на Волейболната лига на нациите полските волейболистки се изправиха срещу отбора на САЩ. След 5 напрегнати гейма „Дружина полска“ триумфира с победата с 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 18:25, 15:12).

В първия ден от турнира „бяло-червените“ отстъпиха на Турция с 1:3, докато американките безпроблемно надиграха Тайланд с 3:0 и затвърдиха лидерската си позиция в класирането на Лигата на нациите.

Срещата в четвъртък започна с ефективна атака на Азия О'Нийл, а първата точка за Полша отбеляза Мая Копут (1:1). От самото начало полският блок работеше отлично, в което се убеди и посрещачката Симон Лий Уанк (3:1). Американките бързо наваксаха минималното си изоставане (5:5), а скоро след това успяха да пробият „бяло-червените“ (8:7), възползвайки се от грешките им в атака (10:9). Стефани Самеди пое отговорността в нападение, като нижеше точка след точка и принуди треньора на полския тим да вземе първото си прекъсване при 15:12. Възпитаничките на Ерик Съливан обаче не позволиха да бъдат извадени от ритъм (18:14) и поддържаха безопасна преднина от няколко точки (20:16). В края на гейма полякините се доближиха на две точки (21:19), но в крайна сметка не успяха да изтръгнат победата, която стана факт след поредната зрелищна акция на Стефани Самеди (25:20).

Втората част започна с точкова атака на Юлита Пясецка (1:0), но Симон Лий Уанк веднага отвърна с неспасяем сервис (2:1). Това обаче се оказа всичко за американките за дълъг период (4:2), чиято игра неочаквано се срина (6:2). Полякините блестяха във всяко следващо разиграване (8:2) и направиха рядко срещана, изключително дълга точкова серия (10:2). В този етап от мача полският блок отново работеше перфектно, а на крилото се чувстваше отлично и Магдалена Стишяк (12:2). Треньорът на САЩ бързо използва и двете си прекъсвания (12:5), но въпреки че положението на отбора му изглеждаше безнадеждно (13:7), нито той, нито състезателките му смятаха да се предават (15:9). Американките бавно, но методично започнаха да топят пасива си (15:12) и в крайна сметка се доближиха само на две точки от „бяло-червените“ (17:15). Този път Стефано Лаварини се опита да успокои ситуацията с таймаут (20:16). В решаващите минути полската диагоналка отново се активизира в зоната за сервис, добавяйки ас към актива на тима (23:19), а точката за изравняване на резултата в геймовете дойде след атака през блока на Юлита Пясецка (25:20).

Същата волейболистка отбеляза и първата точка в третия гейм (1:0), а малко след това Магдалена Стишяк напомни за себе си с отлична акция (2:1). Американките допуснаха няколко грешки в началото на частта, включително атака в аут (4:2), докато от полска страна Моника Лампковска не спираше да атакува и донесе първия триточков аванс на своя отбор (6:3). Магдалена Юрчик се отличи с успешна „чупка“ (7:5), а за съперничките Азия О'Нийл записа силен момент на блока (9:8). Треньорът Ерик Съливан поиска прекъсване, когато „бяло-червените“ отново поведоха с три точки (11:8), но полякините не възнамеряваха да улесняват задачата на съперничките си (14:10) и уверено вървяха към целта си с огромната помощ на отлично представилата се Магдалена Стишяк (17:14). Мая Копут се възползва от прехвърлена топка и я реализира (19:17). Дебют за „бяло-червените“ направи влязлата като резерва Юлия Ожол (21:20). В края на гейма не липсваха емоции (23:22), но в крайна сметка късметът се усмихна на полския тим, а Юлита Пясецка спечели точка от трудна ситуация за 25:23.

В четвъртата част възпитаничките на Стефано Лаварини продължиха инерцията си и от самото начало оказаха силен натиск върху американките (2:0), което им позволи да поведат с три точки още в първите минути (4:1). Магдалена Юрчик добави още една точка с успешна атака (6:3), а малко по-късно се отчете и с точков блок (8:4). Резултатът отново започна да се изплъзва от контрола на американския отбор (9:5), което предизвика реакцията на техния треньор под формата на прекъсване (10:6). Почивката донесе очаквания резултат за отбора на САЩ – няколко ефективни акции позволиха на американките да изравнят резултата (10:10).

В четвъртата част съперничките на Полша показаха нова енергия и поведоха с 12:10, което доведе до значително подобрение в ефективността им в атака (15:13). Симон Лий Уанк успя да преодолее блока на Магдалена Стишяк за 17:14, а след ас на Моли Маккейдж преднината на нейния отбор нарасна до пет точки (20:15). Американките уверено вървяха към изравняване на резултата в сетовете (23:16), което в крайна сметка се случи след поредна успешна атака на Логан Егълстън за 25:18.

Решаващият пети сет на този изключително дълъг мач започна с неуспешна атака на Симон Лий Уанк (1:0), но и полските представителки не успяха да избегнат собствените си грешки (2:1). Американската нападателка проби двойния полски блок за 4:2, а Моли Маккейдж добави още една точка за 6:3. След прекъсване, поискано от Стефано Лаварини, съперничките блокираха Моника Лампковска (7:4), а малко след това на нейно място в игра се появи Паулина Дамаске (9:7). Новата състезателка на полето записа отлична серия от сервис, благодарение на която полякините не само наваксаха пасива, но и поведоха в тайбрека с 11:9. На лявото крило в атака се отличи Юлита Пясецка (13:11), която донесе и крайната победа за „бяло-червените“ в мача при 15:12.

В следващите дни полските волейболистки ще се изправят срещу Бразилия (петък) и Япония (неделя).

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