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Белгия излъга Доминиканската република в Лигата на нациите

  • 9 юли 2026 | 02:03
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Белгия излъга Доминиканската република в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Белгия записа изключително драматична 4-а победа във Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Крис Вансник тим буквално излъга Доминиканската република с 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12) в първия си двубой от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, игран пред над 1500 зрители в залата в Хонконг.

По този начин белгийките имат 4 победи, 5 загуби и 10 точки във временното общо класиране на Лигата. Доминиканската република на предпоследното 17-о място в подреждането със само 1 победа, 8 загуби и 6 точки, като е сериозно застрашена от изпадене. Днес (9 юли) Белгия ще играе срещу Канада от 12,00 часа българско време. Следващия мач на турнира за доминиканките пък е с Украйна в петък (10 юли) също от 12,00 часа.

Над всички за Белгия бе Полин Мартен с 22 точки (1 ас). Брит Франзен (3 блока и 2 аса) и Теа Радович приключиха с 15 и 14 точки за успеха.

За доминиканския тим Йонкайра Пеня Исабел (1 блок) и Гайла Гонсалес (1 блок) завършиха съответно с 19 и 17 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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