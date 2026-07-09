Бразилия с трудна победа над Япония в Осака

Волейболистките от националния отбор на Бразилия постигнаха трудна 8-а победа в тазгодишната Лига на нациите при жените. Момичетата на Зе Роберто се наложиха над домакините от Япония с 3:1 (25:20, 19:25, 25:19, 25:23) в първата си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, играна пред над 7000 зрители в залата в Осака.

По този начин "Селесао" е на второ място във временното общо класиране на основната фаза с 8 победи, 1 загуба и 23 точки, с колкото е и лидера САЩ, като почти са си гарантирали класиране за финалите в Макао. Япония е на 7-а позиция с 6 победи, 3 загуби и 16 точки в актива си и също има големи шансове за финалния турнир. Днес (9 юли) Бразилия ще почива, домакините ще играят с Тайланд от 13,20 часа българско време. Следващият мач на турнира за южноамериканския тим пък е срещу Полша в петък (10 юли) в същия начален час.

Най-полезни за Бразилия станаха Жулия Бергман (2 блока) и Ана Кристина де Соуса (2 блока и 1 ас) с 21 и 19 точки за победата.

За Япония Маю Ишикава също реализира 21 точки (2 аса), докато Юкико Вада (1 ас) и Йошино Сато (1 блок и 1 ас) се отчетоха с 16 и 14 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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