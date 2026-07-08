Продължава невероятната серия на Марта Костюк

До началото на юни Марта Костюк никога не беше достигала полуфинал в турнир от Големия шлем. Шест седмици по-късно поставената под номер 12 вече го направи два пъти и сега е на прага да сътвори история за украинския тенис.

Костюк се класира за първия си полуфинал на „Уимбълдън“ и за втори пореден полуфинал в турнир от Големия шлем, след като победи италианката Жасмин Паолини в два сета на Централния корт. Резултатът изравни най-доброто представяне на украинска тенисистка на „Уимбълдън“, постигнато от Елина Свитолина, която два пъти е достигала до полуфиналите.

Използвайки мощните си удари от основната линия и изключителната си атлетичност с опустошителен ефект, Костюк направи първия пробив в мача в петия гейм на откриващия сет и повече не погледна назад. Тя проби отново в деветия гейм, за да затвори сета с 6:3.

Вторият сет се разви по сходен начин, като пробиви в четвъртия и осмия гейм изведоха Костюк до победа с 6:3, 6:2 само за 69 минути в дебюта ѝ на централния корт. Костюк беше също толкова доминираща и на сервис, като не допусна нито една точка за пробив в целия двубой, продължил 72 минути. Тя беше доведена до равенство само веднъж в своите осем сервис гейма, докато реализира четири от осемте си възможности за пробив при подаването на Паолини.

Паолини имаше трудности да намери ритъма си и завърши с 26 непредизвикани грешки и осем печеливши удара. Костюк изнесе далеч по-балансиран мач, като записа 19 уинъра и 19 непредизвикани грешки. Победата беше 21-ва за Костюк в последните ѝ 22 мача в тура и изравни баланса ѝ срещу Паолини на 2:2.

Следващата съперничка на Костюк ще бъде поставената под номер 9 Линда Носкова, като залогът е място в първия ѝ финал от Големия шлем. Костюк води с 1:0 в преките им двубои след победа в два сета на четвъртфиналите на турнира в Мадрид през май. Тя ще се опита да стане и първата украинска тенисистка, достигнала финал на сингъл при жените на „Уимбълдън“.

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Снимки: Imago