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Ива Иванова е полуфиналистка на двойки в Румъния

  • 8 юли 2026 | 18:50
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Ива Иванова е полуфиналистка на двойки в Румъния

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под номер 4 в схемата, победиха на четвъртфиналите Мелиса Бойдън (Великобритания) и Изабел Скууг (Швеция) с 1:6, 6:2, 10:7 за 79 минути игра.

След два разменени сета се стигна до шампионски тайбрек до 10 точки. В него 19-годишната българка и египтянката изостанаха с 3:6, но спечелиха шест от следващите седем точки и се класираха за полуфиналите. Там техни съпернички ще бъдат румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску, които на четвъртфиналите елиминираха българката Росица Денчева и Екатерина Казионова (Русия) с 6:3, 6:1 за 69 минути.

По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл. 19-годишната българка се наложи над представителката на домакините Диана-Йоана Симионеску със 7:5, 6:1, а следващата ѝ съперничка ще бъде партньорката ѝ на двойки Екатерина Казионова (Русия).

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