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Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

  • 8 юли 2026 | 20:14
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Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

Волейболистките от националния отбор на Германия записаха едва 4-а победа в Лигата на нациите през тази година. Бундестимът направи обрат и се наложи над Чехия с 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:17) в първата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза, на който участва и България, играна тази вечер пред едва 400 зрители в зала "Арена Белград" в сръбската столица.

Двата тима имат по 4 победи и 5 загуби в общото временно класиране, като отборът на Джулио Бреголи е 10-и с 14, а Чехия е на 11-о място с 11 точки. И двата отбора имат единствено теоретични шансове да играят на финалите в Макао. Утре (9 юли) чехкините ще играят с Нидерландия от 17,30 часа българско време. Германия пък ще спори с "лалетата" в петък (10 юли) от 21,00 часа.

Леана Гроцер (1 блок и 2 аса) и Емилия Веске (2 блока) реализираха 18 и 16 точки за победата на Германия.

За Чехия Моника Бранчушка приключи с 16 точки, а Магдалена Йехларова завърши с 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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