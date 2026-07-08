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Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 18:41
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Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Нидерландия постигна много важна и ценна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. "Лалетата" надиграха категорично Франция с 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) в първия си двубой от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата, на който участва и България, игран този следобед пред едва около 200 зрители в зала "Арена Белград" в сръбската столица.

Така възпитаничките на Феликс Козловски са на 8-о място във временното общо класиране с 5 победи, 4 загуби и 15 точки, като запазват реални шансове да играят на финалите в Макао. От друга страна Франция остава на последната 18-а позиция с едва 1 победа, 8 загуби и 4 точки, което пък помага и на българските "лъвици" в борбата за оставане.

Утре (9 юли) Нидерландия ще играе с Чехия, а след това французойките ще спорят с домакините от Сърбия. Срещите са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Най-полезна за Нидерландия стана Лаура Янсен с 15 точки (3 блока), а Йолийн Кнолема (1 блок) и Инди Байенс (3 блока и 2 аса) завършиха с 11 и 10 точки за победата.

За френския тим Иман Ндиайе се отчете с 14 точки (1 блок и 2 аса), а Елена Казот приключи с 10 точки (1 блок).

Снимки: volleyballworld.com

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