Националният волейболен тим на България за девойки под 16 години започва подготовка за Балканско първенство

Националният отбор на България по волейбол за девойки под 16 години започва своята подготовка за предстоящото Балканско първенство с лагер в зала „Багира“ в Казанлък. Заниманията под ръководството на старши треньора Евелина Цветанова стартират на 8 юли, съобщиха от федерацията.

В разширения състав са включени 16 състезателки. При определянето на групата треньорският щаб отчете представянето на волейболистките през изминалия сезон, изявите им в Държавното първенство, както и участието им в „Турнир на талантите 2026“, който се проведе в Стара Загора.

След края на подготвителния лагер ще бъдат определени 14-те състезателки, които ще представят България на Балканското първенство. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 юли 2026 година в Гревена, Гърция.

Разширен състав:

Разпределители:

Любена Тодорова (ЦПВК)

Лора Родопска (Марица Пловдив)

Дея Михайлова (ВАСК)

Централни блокировачи:

Александра Занова (ЦПВК)

Матеа Косева (Берое)

Виктория Кутулова (Марица Пловдив)

Валентина Рогачева (ЦСКА)

Диагонали:

Пламена Eринкова (Марица Пловдив)

Сиана Кацарска (Казанлък)

Деа Ананиева (ЦПВК)

Посрещачи:

Мария Бакова (Марица Пловдив)

Димана Цветкова (Любо Ганев Автосвят)

Радостина Добрева (Левски София)

Елица Танева (ЦПВК)

Либеро:

Елена Габерова (Марица Пловдив)

Никол Данчева (Марица Пловдив)

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