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23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

  • 8 юли 2026 | 17:40
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23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

Националният отбор на България по волейбол за жени до 17 години започва подготовката си за предстоящото Балканско първенство с лагер в зала "Христо Ботев". Заниманията под ръководството на старши треньора Антон Василиев започват на 8 юли.

В разширения състав са включени общо 23 състезателки. На по-късен етап към отбора ще се присъединят и Антония Станиславова, Адриана Алексиева и Елица Георгиева, които в момента са част от националния отбор за жени под 18 години и участват на Европейското първенство.

След края на подготвителния лагер треньорският щаб ще определи окончателния състав от 14 волейболистки, които ще представят България на Балканското първенство. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 юли 2026 година във Феризай, Косово.

Разширен състав на България:

Разпределители:
Виолина Димитрова - ЦПВК
Елена Димитрова - Славия
Мария Атанасова - Марица Пловдив

Централни блокировачи:
Бояна Тодорова - Левски София
Дефне Хасанова - Левски София
Биляна Шишкова - Левски София
Адриана Алексиева - Левски София
Антония Станиславова - ЦСКА
Елица Георгиева - ЦПВК
Анна Мария Чомакова - Марица Пловдив

Посрещачи:
Габриела Петкова - ЦСКА
Емилия Топалова - Марица Пловдив
Красимира Гарова - Левски София
Мартина Лазарова - ВАСК
Илиана Ценова - Марица Пловдив
Елия Канева - Марица Пловдив

Диагонали:
Дарина Иванова - Марица Пловдив
Аделина Славова - Левски София
Жасмина Филипова - ВАСК

Либеро:
Магдалена Богданова - Левски София
Йоана Налбантова - Марица Пловдив
Нанси Панова - Марица Пловдив

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