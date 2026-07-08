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  3. Футболен клуб се похвали с база - взе терените на ВСУ "Любен Каравелов"

Футболен клуб се похвали с база - взе терените на ВСУ "Любен Каравелов"

  • 8 юли 2026 | 17:16
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Футболен клуб се похвали с база - взе терените на ВСУ "Любен Каравелов"

Само седмица преди да отбележи своята 13-годишнина столичния футболен клуб София Спорт има причина за гордост. От днес клубът има своя собствена база. Днес официално беше подписан договор и София Спорт ще стопанисва и поддържа спортните терени към Висшето строително училище "Любен Каравелов".

"Това е важна крачка в развитието на нашата академия и още една изпълнена мечта. Оттук нататък ще можем да осигурим още по-добри условия за тренировки, развитие и израстване както на всички наши деца, така и на представителния мъжки отбор. Но това не е финалът, това е само началото!

Вече работим по следващите проекти и подобрения, защото вярваме, че нашите футболисти заслужават модерна и вдъхновяваща среда, в която да се развиват всеки ден. Благодарим на всички родители, деца, треньори, приятели и партньори за доверието и подкрепата през всички тези години. Без вас тази мечта нямаше да стане реалност! Съвсем скоро ще споделим още страхотни новини", написаха в страницата на столичния отбор.

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