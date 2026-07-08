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Иван Иванов от квалификациите до топ 8 в Нотингам

  • 8 юли 2026 | 15:48
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Иван Иванов от квалификациите до топ 8 в Нотингам

Шампионът при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през 2025 година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на тревна настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, се справи с представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4 за час и 19 минути на корта.

В откриващия сет Иванов поведе с 5:0 и пропиля общо три сетбола в шестия и седмия гейм, преди британецът да върне единия пробив. В осмия гейм българинът отново пропусна да поведе в общия резултат при подаване на противника след още един изпуснат сетбол, но успя да го направи на собствен сервис. След равностойно начало на втората част варненецът пръв реализира брейк в петия гейм, а до края Макстед не успя да отговори.

Така Иван Иванов спечели 11 точки за ранглистата на АТП, в която заема 654-тото място, както и 1925 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите съперник на младия българин ще бъде първият поставен в схемата, 205-и в света, Клемон Шидек (Франция).

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