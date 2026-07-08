Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Холгер Руне ще се завърне през август

Холгер Руне ще се завърне през август

  • 8 юли 2026 | 14:22
  • 209
  • 0
Холгер Руне ще се завърне през август

След като получи контузия на турнир в Стокхолм през октомври миналата година, датският тенисист Холгер Руне ще се завърне на корта през август в Монреал (Канада) или Синсинати (САЩ), каза майка му и негов мениджър Анеке Руне.

В началото на юни той отложи планираното си завръщане на турнира на трева "Куинс Клъб" в Лондон, а впоследствие се оттегли и от "Уимбълдън". Коляното и ахилесовото му сухожилие обаче се подобряват и сега той обмисля завръщане през август. Това беше разкрито от майка му.

„Той постига наистина добър напредък на корта и е много доволен от развитието на нещата. Очаква с нетърпение да се състезава отново скоро. Да се ​​надяваме, че това ще бъде в Канада или Синсинати“, казва Анеке Руне в писмено изявление.

Турнирът „Мастърс 1000“ на Монреал започва на 3 август, а в Синсинати на 13 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

  • 8 юли 2026 | 09:30
  • 468
  • 0
25 българчета ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от Тенис Европа в София

25 българчета ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от Тенис Европа в София

  • 8 юли 2026 | 08:53
  • 405
  • 0
Днес ще станат ясни всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

Днес ще станат ясни всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

  • 8 юли 2026 | 07:24
  • 6795
  • 0
Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

  • 8 юли 2026 | 01:11
  • 29785
  • 23
Започнаха 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", ето какво се случи днес

Започнаха 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", ето какво се случи днес

  • 8 юли 2026 | 01:00
  • 21171
  • 3
Мухова спря Осака по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън"

Мухова спря Осака по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън"

  • 7 юли 2026 | 20:11
  • 1462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 4682
  • 2
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 8829
  • 15
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 13730
  • 30
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 6501
  • 14
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 17558
  • 79
Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 14:20
  • 2896
  • 2