Холгер Руне ще се завърне през август

След като получи контузия на турнир в Стокхолм през октомври миналата година, датският тенисист Холгер Руне ще се завърне на корта през август в Монреал (Канада) или Синсинати (САЩ), каза майка му и негов мениджър Анеке Руне.

В началото на юни той отложи планираното си завръщане на турнира на трева "Куинс Клъб" в Лондон, а впоследствие се оттегли и от "Уимбълдън". Коляното и ахилесовото му сухожилие обаче се подобряват и сега той обмисля завръщане през август. Това беше разкрито от майка му.

„Той постига наистина добър напредък на корта и е много доволен от развитието на нещата. Очаква с нетърпение да се състезава отново скоро. Да се ​​надяваме, че това ще бъде в Канада или Синсинати“, казва Анеке Руне в писмено изявление.

Турнирът „Мастърс 1000“ на Монреал започва на 3 август, а в Синсинати на 13 август.

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