Виктор Марков започна с победа на сингъл на турнир в Тунис

Виктор Марков се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин победи Андреа Бакалони (Италия) с 6:3, 2:6, 6:3 за два часа и 17 минути игра.

Марков реализира пробив за 3:1 в първия сет и запази преднината си до крайното 6:3. Във втората част българинът загуби четири поредни гейма – от 2:2 до 2:6, и резултатът в сетовете беше изравнен. В решителния трети сет Марков поведе с 4:0 и без проблеми затвори срещата в своя полза.

Във втория кръг Виктор Марков ще играе срещу шестия поставен Тунджай Дуран (Турция).

По-късно днес българинът ще започне участието си и в надпреварата на двойки, където заедно с Роан Джоунс (Великобритания) ще се изправят срещу третите поставени италианци Даниеле Аугенти и Фелипе Берини.

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