Италия даде само гейм на Украйна в Хонконг

Олимпийският и световен шампион Италия записа важна 7-а победа във Волейболната Лига на нациите при жените. Момичетата на Хулио Веласко дадоха само гейм и се наложиха над Украйна с 3:1 (25:15, 23:25, 25:10, 25:21) в първата си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, играна днес пред около 5000 зрители в залата в Хонконг.

"Скуадра адзура" е втора във временното общо класиране на Лигата със 7 победи, 2 загуби и 21 точки, като почти са сигурни за финалите в Макао. Украйна е със само 2 победи, 7 загуби и 6 точки. Утре (9 юли) Италия ще почива, а украинките ще играят срещу Китай от 15,30 часа българско време. Следващия мач за олимпийските шампионки пък е с Белгия в петък (10 юли) също от 15,30 часа.

Екатерина Антропова отново бе най-полезна за Италия със страхотните 25 точки (2 блока и 4 аса). Сара Фаар (2 блока и 4 аса) и Мириам Сила (2 блока) завършиха с 14 и 12 точки за успеха.

За Украйна Свитлана Дорсман и Анна Артишук приключиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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