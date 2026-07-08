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САЩ без проблеми срещу Тайланд във VNL

  • 8 юли 2026 | 15:03
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САЩ без проблеми срещу Тайланд във VNL

Олимпийският вицешампион САЩ постигна лесна 8-а победа във Волейболната Лига на нациите при жените. Състезателките на Ерик Съливън биха без проблеми Тайланд с 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) в първата си среща от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, играна тази сутрин пред над 3000 зрители в залата в Осака (Япония).

По този начин американките остават начело във временното общо класиране на основната фаза с 8 победи, 1 загуба и 23 точки, с което почти са си гарантирали класиране за финалите в Макао. Тайланд пък е с 2 победи, 7 загуби и 9 точки в актива си. Утре (9 юли) САЩ ще излезе срещу силния тим на Полша, а тайландките ще играят с домакините от Япония. Мачовете са съответно от 07,00 и 13,20 часа българско време.

Най-полезна за САЩ стана Джордън Томпсън със 17 точки (4 блока и 1 ас), а Ейвъри Скинър се отчете с 13 точки за победата.

За тима на Тайланд Сасипапрон Джантауисут завърши с 14 (1 блок), а Пимпичая Кокрам с 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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