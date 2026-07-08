Турция се справи с Полша в Лигата на нациите

Световният вицешампион Турция записа 7-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Воденият от Даниеле Сантарели отбор се справи със силния тим на Полша с 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:19) в първия си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на основната фаза, игран тази сутрин пред около 2700 зрители в залата в Осака (Япония).

Така туркините са със 7 победи, 2 загуби и 18 точки, а Полша има 6 победи, 3 загуби и 17 точки във временното общо класиране на Лигата. Двата тима са с много големи шансове за класиране на финалите в Макао. Утре (9 юли) Турция ще почива, а "Дружина полска" ще играе с олимпийския вицешампион САЩ от 07,00 часа българско време. Следващата среща за Турция е също срещу американките, но в петък (10 юли) в същия начален час.

Над всички за Турция бе звездата на тима Мелиса Варгас с 23 точки (1 ас), а Илкин Айдън добави още 14 точки (2 аса) за победата.

За Полша Юлита Пиасецка (1 блок и 2 аса) и Магдалена Стисяк реализираха съответно 14 и 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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