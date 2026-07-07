Лубе привлече талантливия диагонал Максим Тонконох

Волейболният клуб Лубе обяви привличането на украинския диагонал Максим Тонконох. Младият талант, роден през 2007 г. и висок 214 см, е считан за един от най-големите таланти в европейския волейбол и пристига при вицешампионите на Италия след два силни сезона в Серия А2.

През последните две години Тонконох беше основен реализатор за Виртус Фано, където записа впечатляващите 442 точки. От тях 355 бяха от атака, 27 от сервис и 60 от блокада. Наскоро той участва и на финалите на Европейското първенство до 22 години, където отбеляза 72 точки в три мача.

От обещаващ талант, само за две години Тонконох се превърна в една от най-интересните фигури в италианската Серия А. Сега му предстои да направи скок в Суперлигата с екипа на Лубе. През юни украинският гигант беше повикан за Волейболната лига на нациите през 2026 г., но името му е познато в националните гарнитури още от 2025 г., когато завърши като втори най-добър реализатор на Европейското първенство до 20 години.

Кариерата на Тонконох започва в родината му с отбора на Барком-Украйна 18 през сезон 2022/23, след което продължава развитието си в Буковина Чернивци. Силните му изяви с младежкия национален отбор привличат вниманието на Лубе, които следят отблизо представянето му в италианското първенство с Виртус. Сега „Макс“ ще предостави своята атлетична свежест на разположение на треньора Джампаоло Медеи.

Тонконох: „Това е огромен шанс за мен“

„Един млад и развиващ се спортист като мен може само да бъде щастлив от поканата на топ клуб като Кучине Лубе Чивитанова“, бяха първите думи на Максим. „Вече съм запознат с професионалната организация на клуба и подхода на треньорския щаб. Да нося този екип означава да имам възможността да продължа да раста в среда, където усъвършенстването е от първостепенно значение. Тук се целят високо и крайните резултати имат голямо значение!“

„Очаквам да продължа решително пътя на развитие, който започнах във Фано“, обясни спортистът. „Този трансфер означава много. Тук ще мога да тренирам с много шампиони, ще се докосна до най-конкурентното първенство в света и ще работя за постигане на целите, които съм си поставил!“

„В Серия А2 вече се видя напредък. Чувствам се по-ефективен в атака и по-стабилен на блокада! Убеден съм, че със съветите на новите ми съотборници и споделянето на работните методи ще мога да бъда още по-резултатен“, добави той.

„Ситуацията в моята родина е известна. Липсват ми местата, където съм израснал, но не мога да се върна. Благодарен съм на семейството си и на първия си треньор, че ме насърчиха да играя волейбол и ме убедиха да не се отказвам!“, сподели Максим.

„Имам една мечта – да стана един от най-добрите нападатели на международната сцена. Това обаче няма да ме отклони от това да поставям отбора на първо място. Обещавам на нашите фенове, че ще дам най-доброто от себе си!“, завърши той.

ВизиткаДата на раждане: 22.10.2007 г.Място на раждане: УКРАЙНАНационалност: УКРПост: ДиагоналВисочина: 214 смКариера2026/2027: Кучине Лубе Чивитанова2025/2026: Есенс Хотелс Фано (ИТА)2024/2025: Смартсистем Есенс Хотелс Фано2023/2024: Буковина Чернивци (УКР)

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