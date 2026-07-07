11 български победи на старта на турнир до 16 г. от Тенис Европа в София

11 победи постигнаха българските тенис таланти в първия ден от основните схеми на турнира за юноши и девойки до 16 години от втора категория на Тенис Европа. Надпреварата „Nikolay PRAVCHEV Dema Cup" се провежда при отлични условия и организация на базата на СК „Дема".
Победи при юношите в понеделник постигнаха Емил Алексиев, Данаил Петров, Николаос Англопулос (Гърция) и Христо Рашков, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят още 17 българчета.
Юноши, първи кръг:
№6 Емил Алексиев – Камен Иванов 6:4, 6:4
№8 Данаил Петров – Стоян Паяков 6:2, 0:6, 7:5
Николаос Англопулос (Гърция) – Борис Тонев 6:4, 6:4
Христо Рашков – Виктор Генчев 6:3, 5:7, 6:3
Владимир Стоименов – №15 Олексий Улятовски (Украйна) 6:3, 2:6, 3:6
Днес:
№2 Бруно Дженев – Стефан Телкеждиев
№3 Александър Борисов – Симеон Попов
№4 Мартин Валеов – Роберт Лопес Балак (Испания)
Андрей Илев – №1 Игор Перич (Сърбия)
Даниел Стоянов – Борислав Гергинов
Борис Радков – Якоб Ясин
Нури Юсуф – Данило Данилевски (Украйна)
Филип Ненчев – Мартин Желев
Кристиян Енев – №7 Константинос Калпаксидис (Гърция)
Стелиян Даракев – Антон Деников
Калоян Гайдаджиев – Константин Трайкович (Сърбия)
При девойките директно от втория кръг ще започнат първите две поставени в схемата българки Рая Маркова и Илина Илиева. Вчера победи за България записаха Симона Попова, Карла Бързакова, Никол Бюлбюлева, Ива Йорданова, Дария Матвеева, Иванина Начева и Вивиан Енева, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят още четири българки.
Девойки, първи кръг:
№3 Симона Попова – Даная Цанкова 6:2, 6:4
№7 Карла Бързакова – Пламена Кукенска 6:3, 6:3
Никол Бюлбюлева – Юлияна Димитрова 7:5, 6:2
Ива Йорданова – Виктория Врачанска 6:4, 6:1
Дария Матвеева – Ниа Юсева 6:3, 6:4
Иванина Начева – Цветина Кирчева 6:0, 6:4
Вивиан Енева – Катрин Кънева 6:3, 6:3
№4 Рая Петкова – Лукреция Оливети (Италия) 6:4, 2:6, 4:6
Татиана Чушева – Ника Кошкарова (Украйна) 0:6, 4:6
Божидара Толева – №8 Талия Турхан (Турция) 2:6, 2:6
Утре:
№5 Мелани Стоичкова – Ниа Естел Николова (Германия)
№6 Нина Нокова – Лора Георгиева
София Жечева – Наталия Сирощанова (Украйна)
Грейс Георгиева – Виктория НиколоваДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google