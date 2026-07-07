11 български победи на старта на турнир до 16 г. от Тенис Европа в София

11 победи постигнаха българските тенис таланти в първия ден от основните схеми на турнира за юноши и девойки до 16 години от втора категория на Тенис Европа. Надпреварата „Nikolay PRAVCHEV Dema Cup" се провежда при отлични условия и организация на базата на СК „Дема".

Победи при юношите в понеделник постигнаха Емил Алексиев, Данаил Петров, Николаос Англопулос (Гърция) и Христо Рашков, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят още 17 българчета.

Юноши, първи кръг:

№6 Емил Алексиев – Камен Иванов 6:4, 6:4

№8 Данаил Петров – Стоян Паяков 6:2, 0:6, 7:5

Николаос Англопулос (Гърция) – Борис Тонев 6:4, 6:4

Христо Рашков – Виктор Генчев 6:3, 5:7, 6:3

Владимир Стоименов – №15 Олексий Улятовски (Украйна) 6:3, 2:6, 3:6

Днес:

№2 Бруно Дженев – Стефан Телкеждиев

№3 Александър Борисов – Симеон Попов

№4 Мартин Валеов – Роберт Лопес Балак (Испания)

Андрей Илев – №1 Игор Перич (Сърбия)

Даниел Стоянов – Борислав Гергинов

Борис Радков – Якоб Ясин

Нури Юсуф – Данило Данилевски (Украйна)

Филип Ненчев – Мартин Желев

Кристиян Енев – №7 Константинос Калпаксидис (Гърция)

Стелиян Даракев – Антон Деников

Калоян Гайдаджиев – Константин Трайкович (Сърбия)

При девойките директно от втория кръг ще започнат първите две поставени в схемата българки Рая Маркова и Илина Илиева. Вчера победи за България записаха Симона Попова, Карла Бързакова, Никол Бюлбюлева, Ива Йорданова, Дария Матвеева, Иванина Начева и Вивиан Енева, а днес срещите си от първия кръг ще изиграят още четири българки.

Девойки, първи кръг:

№3 Симона Попова – Даная Цанкова 6:2, 6:4

№7 Карла Бързакова – Пламена Кукенска 6:3, 6:3

Никол Бюлбюлева – Юлияна Димитрова 7:5, 6:2

Ива Йорданова – Виктория Врачанска 6:4, 6:1

Дария Матвеева – Ниа Юсева 6:3, 6:4

Иванина Начева – Цветина Кирчева 6:0, 6:4

Вивиан Енева – Катрин Кънева 6:3, 6:3

№4 Рая Петкова – Лукреция Оливети (Италия) 6:4, 2:6, 4:6

Татиана Чушева – Ника Кошкарова (Украйна) 0:6, 4:6

Божидара Толева – №8 Талия Турхан (Турция) 2:6, 2:6

Утре:

№5 Мелани Стоичкова – Ниа Естел Николова (Германия)

№6 Нина Нокова – Лора Георгиева

София Жечева – Наталия Сирощанова (Украйна)

Грейс Георгиева – Виктория Николова

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