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Тейлър Фриц преодоля Александър Бублик

  • 7 юли 2026 | 08:49
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Тейлър Фриц преодоля Александър Бублик

Американецът Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете.

Шестият поставен Фриц отстрани десетия в схемата представител на Казахстан Александър Бублик с 7:6(1), 6:4, 6:4 за час и 41 минути игра на Централния корт в Лондон.

Американският тенисист намери място на четвъртфиналите на "Уимбълдън" за четвърти път за пет години и продължава битката за първата си титла от Големия шлем.

Тейлър Фриц стана 10-ият американец, достигал до четвъртфиналите поне четири пъти - списък, включващ тенисисти като Пийт Сампрас, Джими Конърс и Джон Макенроу.

За разлика от именитите си сънародници, Фриц все още не е направил „последната стъпка“. Единственото му участие във финал на Големия шлем завърши със загуба от италианеца Яник Синер на Откритото първенство на САЩ през 2024 година.

В следващия си мач Фриц ще се изправи срещу втория поставен Александър Зверев или чеха Иржи Лехечка. Двубоят между тях бе прекъснат при резултат 6:4, 7:5, 3:3 в полза на германския тенисист.

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