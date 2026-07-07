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Явор Генов остава в Добруджа 07

  • 7 юли 2026 | 11:41
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Явор Генов остава в Добруджа 07

Опитният волейболист Явор Генов и през следващия сезон ще играе за Добруджа 07 (Добрич).

“От днес стартираме представянето на състезателите, които ще защитават цветовете на ВК „Добруджа 07“ през сезон 2026/2027 във Висшата лига.
Първата новина е повече от добра – Явор Генов остава в Добруджа 07!
След спечелената шампионска титла и наградата за MVP през изминалия сезон, Явор обмисляше дали да продължи състезателната си кариера, но в крайна сметка взе решение да бъде отново на игрището и да зарадва добричката публика с още един сезон.
Посрещачът вече познава отлично атмосферата в Добрич, след като бе част от отбора през сезон 2021/2022. След три сезона в Гърция той се завърна при „зелено-жълтите“, а сега отново ще бъде сред лидерите на тима.
В кариерата си Явор Генов е носил екипите на Черно море, Монтана, Нефтохимик, гръцки клубове и турския Соргун Беледиеспор.
Пожелаваме му здраве, силен сезон и още много победи с екипа на Добруджа 07!”, написаха от клуба в Добрич.

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