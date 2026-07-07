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  3. Торонто, Маями? Какво следва оттук нататък за ДеМар ДеРоузън

Торонто, Маями? Какво следва оттук нататък за ДеМар ДеРоузън

  • 7 юли 2026 | 11:36
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Торонто, Маями? Какво следва оттук нататък за ДеМар ДеРоузън

Звездният ветеран ДеМар ДеРоузън обмисля завръщане в отбора, който го избра в драфта – Торонто Раптърс. Друга възможна дестинация за него е обновеният състав на Маями Хийт, според информация на Джейк Фишър.

ДеРоузън беше избран под номер девет в драфта на НБА през 2009 г. именно от Раптърс. За деветте си сезона с канадския клуб той записа средно по 19,7 точки, 4,1 борби и 3,1 асистенции на мач. През лятото на 2018 г. беше трансфериран в Сан Антонио по сделка, която доведе в Торонто Кауай Ленард.

През изминалия сезон 36-годишното крило изигра 77 мача за Сакраменто Кингс, като постигна средни показатели от 18,4 точки, 2,9 борби и 4,1 асистенции.

В понеделник Кингс освободиха ДеРоузън, с което шесткратният участник в Мача на звездите на НБА ще стане неограничен свободен агент.

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Снимки: Gettyimages

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