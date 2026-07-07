Бразилската конфедерация защити реферите си на Световното

Бразилската футболна конфедерация (КБФ) излезе с официални позиции в защита на двама свои елитни рефери – Вилтон Сампайо Клаус и Рафаел Клаус, които бяха обект на остри критики след международни мачове.

След двубоя между Бразилия и Коста Рика от Копа Америка, селекционерът на костариканците Луис Фернандо Суарес разкритикува съдията Уилтон Сампайо Клаус. Според треньора реферът е попречил на тима му да се бори за по-добър резултат.

Запитан относно твърдения, че бразилците ще бъдат подпомагани от съдиите по време на турнира, Суарес коментира: „Бразилия не се нуждае от помощта на реферите, защото е чудесен отбор. Но ако реферите не им помагат, те биха могли да се представят много по-добре“.

Бившият наставник на Еквадор също така намекна, че в Южна Америка „все още има дълъг път да се извърви“, докато арбитрите станат по-независими.

В отговор от КБФ публикуваха изявление в социалната мрежа „Екс“: „Разбираме разочарованието на Суарес от резултата. Въпреки това отхвърляме неподходящите коментари, които намекват за нечестност в играта. Уважението между федерациите и равнопоставеността във футбола са основни ценности. Изявления като това само подкопават тези принципи“.

След трудната победа над Коста Рика, Бразилия ще се изправи срещу Парагвай в Лас Вегас в търсене на втори успех, който да осигури класиране за четвъртфиналите на Копа Америка.

В отделен случай КБФ защити и рефера Рафаел Клаус, който бе разкритикуван от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Причината бе червеният картон на американския нападател Фоларин Балогун по време на мача от 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. срещу Босна и Херцеговина, спечелен от САЩ с 2:0.

Впоследствие Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на Балогун, заменяйки го с едногодишен изпитателен срок. Тръмп потвърди, че е поискал от ФИФА да преразгледа санкцията, като заяви, че не смята изгонването за справедливо и определи миналото на бразилския съдия като „подозрително“.

„Рафаел Клаус е член на професионалните съдии на Бразилската футболна конфедерация, признат в световен мащаб като един от най-добрите активни съдии, и има репутация, белязана от техническо съвършенство, етично поведение и абсолютно уважение към футбола. Няма нито един елемент в цялата му кариера, който би я подкопал или би повдигнал съмнения. Конфедерацията отхвърля всяко предположение, което поставя под въпрос почтеността на Рафаел Клаус“, се казва в изявление на КБФ, цитирано от „Глобо“.

На осминафиналите на Мондиала САЩ ще играе срещу Белгия. Кралската белгийска футболна асоциация опита да обжалва отмяната на наказанието на Балогун, но Апелативната комисия на ФИФА обяви искането за недопустимо. Така американският нападател ще бъде на разположение за мача срещу Белгия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google